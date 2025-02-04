سفير مصر بإيطاليا: تقدير بالغ من الفاتيكان لجهود القاهرة بشأن التهدئة في غزة

كشف سفير مصر في إيطاليا، بسام راضي، عن تفاصيل لقاء الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بابا الفاتيكان فرانسيس، وذلك على هامش انعقاد قمة قادة العالم حول حقوق الأطفال في القصر الرسولي، بمدينة الفاتيكان.

وقال راضي، في مداخلة هاتفية على راديو مصر، إن زيارة عبدالغفار كانت في اطار دعوة من بابا الفاتيكان لحضور قمة هامة تخص حقوق الطفل ودعمه، يحضرها لفيف من الشخصيات الدولية من كل أنحاء العالم منها الملكة رانيا العبدالله، زوجة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ووزراء خارجية عدة دول منها وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني، وبعض كبار الشخصيات حول العالم.

*لقاء وزير الصحة وبابا الفاتيكان

وكشف راضي أن زيارة عبدالغفار تخللها لقاء منفرد مع بابا الفاتيكان لأكثر من ساعة، مشيراً إلى أنه كان لقاءا بناءا محوره محاولة البابا الاطمئنان على الوضع في فلسطين و الجرحى الذين يتم نقلهم إلى مصر حاليا وعلاجهم.

وأكد راضي أن عبدالغفار أوضح أن دور مصر يعد عملية مستمرة منذ بداية الأزمة في أكتوبر 2023 وحتى الوقت الراهن مع دخول بعض الفلسطينيين مؤخراً عبر معبر رفح لتلقى العلاج.

*دور مصر المحوري في غزة

وتابع راضي: البابا فرانسيس حمل الوزير عبدالغفارالتحية والتقدير البالغ للرئيس عبدالفتاح السيسي ولدور مصر المحوري الكبير وجهود التهدئة التي قام بها الرئيس على مدار المرحلة الماضية وصولا لاتفاق وقف اطلاق النار الأخير في غزة.

وأكد راضي أن بابا الفاتيكان عبر عن ثقته الكامله في استمرار دور مصر المحوري و الانساني الكبير خلال الفترة القادمة بشأن الوضع في فلسطين ودخول المساعدات ومساعدة الفلسطينيين في العلاج داخل مصر.

*تعاون مصري إيطالي في المجال الطبي

وأوضح راضي أن زيارة عبدالغفار لم تقتصر على زيارة الفاتيكان بل استغل الفرصة والتقى وزير الصحة الإيطالي وبعض المستثمرين الإيطاليين في المجال الطبي وناقش تطوير المستشفى الإيطالي في مصر، فضلاً عن إقامة مستشفى إيطالي في بورسعيد.

وأشار السفير إلى أن الزيارة شملت بحث سبل التعاون الطبي مع القطاع الخاص الاستثماري في إيطاليا، وحضور احتفالية لتدشين مشروع إنشاء مستشفى سان دوناتو بالقاهرة الجديدة بمصر على الطراز العالمي الطبي من حيث التجهيزات، باستثمار من القطاع الخاص الإيطالي.

*القمة الدولية لحقوق الأطفال

وتحت عنوان "لنحبهم ونحميهم"، عقدت في الفاتيكان، أمس، القمة الدولية لحقوق الأطفال، حيث افتتح البابا فرانسيس القمة بكلمة أحيي فيها الكرادلة والشخصيات الحاضرة بمناسبة اللقاء العالمي حول حقوق الأطفال.

وأضاف بابا الفاتيكان: أشكركم على قبولكم للدعوة وأنا واثق من أنه من خلال مشاركة خبراتكم وكفاءاتكم يمكنكم أن تفتحوا سبلاً جديدة لإنقاذ وحماية الأطفال الذين تُداس حقوقهم ويتم تجاهلها كل يوم.