قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن إصدار قانون بناء الكنائس عام 2016 كان له دور كبير في معالجة أوضاع الكنائس في مصر.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة «ON E»، أن القانون عالج ثلاثة محاور رئيسية؛ الأول هو تقنين أوضاع الكنائس القائمة وغير المرخصة، وذلك من خلال تشكيل لجنة لتقنين أوضاعها.

وكشف عن تقنين أكثر من 3 آلاف كنيسة ومبنى خدمات تابع لها حتى الآن، معتبرا ذلك «إنجازا في حد ذاته» ، لافتا إلى تبقى حوالي ألف كنيسة ومبنى خدمات.

وأضاف أن المحور الثاني تمثل في إلزامية بناء كنيسة في كل مدينة جديدة، وهو ما اعتبره أمرًا إيجابيا، موضحا أن المحور الثالث فيتعلق باحتياج الكنائس.

وتابع: «نظرًا للكثافة السكانية الكبيرة والازدحام الشديد في منطقة الوادي، فتوافر الأراضي المناسبة أصبح قليلا، ولذلك قد تواجه بعض المتاعب من عدم وجود قطعة أرض مناسبة للكنيسة؛ لكن بصفة عامة 90% من المشكلات تعتبر انتهت».

وأشار إلى أن القانون ساهم بشكل كبير في القضاء على الفتنة الطائفية، قائلا: «لم نعد نسمع عن هذا الضعف أن هناك فتنة طائفية في المنطقة الفلانية».

ورأى أن المجتمع لا يزال بحاجة إلى مزيد من التوعية في ظل وجود «قوى التطرف، وضيق الأفق، وعدم قبول الآخر، والنظرة الدونية للمسيحيين لدى بعض الناس»، مشددا في الوقت ذاته أن الغالبية العظمى من المصريين تعي ذلك.