ارتفاع معدل البطالة في إسبانيا بأقل من المتوقع خلال يناير الماضي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أظهرت بيانات وزارة العمل الإسبانية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع معدل البطالة في البلاد بأقل من المتوقع خلال يناير الماضي؛ لتصل إلى أدنى مستوى لها في الشهر منذ 17 عاما، حيث استمر الاقتصاد في إظهار نمو قوي.

وقالت وزارة العمل، إن عدد العاطلين ارتفع بواقع 38 ألفا و725 شخصا خلال يناير الماضي، مقارنة بديسمبر الماضي.

وكان من المتوقع ارتفاع عدد العاطلين بواقع 45 ألفا و400 شخص.

وتراجع معدل البطالة بنسبة 6.08% بواقع 186 ألفا و417 شخصا، مقارنة بيناير 2024.

وأظهرت البيانات، أن إجمالي عدد العاطلين عن العمل بلغ 2.599 مليون، وهو أدنى رقم لشهر يناير خلال السنوات السبع عشرة الماضية.

وعلاوة على ذلك، أظهرت البيانات تراجع معدل البطالة المسجل في قطاع البناء بواقع 4527 شخصا.

وارتفع معدل البطالة في قطاع الخدمات بواقع 44 ألفا و595 شخصا وفي قطاع الزراعة بواقع 1099 شخصا.

وارتفع معدل البطالة بين الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما بواقع 2563 شخصا ليبلغ إجمالي عددهم 188 ألفا و364 شخصا خلال يناير الماضي، مقارنة بديسمبر الماضي.

وكان هذا الرقم الأدنى الذي يسجل في هذا الشهر.