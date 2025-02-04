نيف كامبل تستعد لتصوير الجزء السابع من سلسلة أفلام الرعب Scream

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نقلت وسائل إعلام أمريكية أن المخرج كيفين ويليامسون ينهي التحضيرات النهائية واختيار الفنانين استعدادًا لبدء تصوير الجزء السابع والأحدث في سلسلة أفلام الرعب Scream.

وتستعد الفنانة الأمريكية نيف كامبل بطلة السلسلة لبداية التصوير خلال الأيام المقبلة، بالاشتراك مع إيثان إمبري، أحدث المنضمين إلى فريق عمل الفيلم.

ويعتبر الجزء السابع هو أول جزء يخرجه كيفين ويليامسون بعدما كان يكتفي بكتابة الأجزاء السابقة فقط.

اشتهر فيلم Scream بكونه فيلم رعب أمريكي حول قتلة متسلسلين يقتلون ضحاياهم بشراسة باستخدام السكين، ولكن ما دعم من شهرته العالمية هو القناع الشهير الذي يرتديه القتلة ضمن أحداث الفيلم، وأصبح أشبه بالحمى التي اجتاحت صفوف المراهقين خصوصًا في عيد الهالوين.

وصدر أول جزء منه عام 1996، بينما آخر جزء وهو السادس فقد صدر قبل عامين في 2023.