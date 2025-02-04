جيش الاحتلال يعلن رسميا مقتل جنديين في عملية طوباس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رسميا مقتل جنديين، صباح اليوم الثلاثاء، في عملية حاجز تياسير العسكري شرق مدينة طوباس.

وقال جيش الاحتلال إن 8 جنود احتياطيين من كتيبة 8211 في منطقة أفرايم العسكرية أصيبوا في العملية، اثنان بجروح خطيرة وستة بجروح طفيفة، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وذكرت القناة 12 العبرية أن التحقيق الأولي بخصوص عملية حاجز تياسير كشف أنه جرى التخطيط لها بشكل جيد، مضيفة أنها وقعت في ساحتين، الأولى على حاجز تياسير والثانية داخل الحصن العسكري نفسه، مشيرة إلى أن منفذ العملية كان يرتدي سترة واقية من الرصاص.

وأظهر التحقيق أن إطلاق النار لم يكن من الخارج فقط، مبينة أن المنفذ نجح في اختراق الحصن وتحصن فيه وأطلق النار.

وأكدت القناة أن جميع المصابين في العملية من الجنود، وأن العملية وقعت في ظل تعزيزات عسكرية كبيرة على حواجز الضفة.

وكانت أطلقت قوات الاحتلا النار على شاب المنفذ الذي لم تعرف هويته بعد.