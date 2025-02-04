قال أحمد أبو الفضل رئيس الإدارة المركزية للرقابة بوزارة التموين، إن تخفيضات الأوكازيون الشتوي حقيقية وليست وهمية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «dmc»، اليوم الثلاثاء، أن هناك تنوعًا في السلع المعروضة وكذلك في الجودة، موضحًا أن دور الوزارة لا يقتصر على البعد الرقابي لكنها تهتم أيضًا بالدور التوعوي سواء للمستهلكين أو التجار.

وأشار إلى أنه ليس من مصلحة الوزارة أن تحرر فقط محاضرا للتجار، لكنها تهتم بالعمل التوعوي؛ لأن بعض المخالفات قد تقع من قبل التجار دون وعي بالقانون، ما يدفع الوزارة للاهتمام بالدور التوعوي.

ولفت إلى أن معارض أهلا رمضان منتشرة حاليًّا في معظم المحافظات، واصفًا عدد المعارض حتى الآن بأنه مطمئن.

وأعلنت وزارة التموين، أمس الاثنين، بدء الأوكازيون الشتوي لعام 2025 لمدة شهر، على أن يكون لكل محل أسبوعان، وفق قرار للدكتور شريف فاورق وزير التموين والتجارة الداخلية.

في حين وجه إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، بالمتابعة الميدانية ورصد أي ممارسات سلبية أو عروض وهمية خادعة بالأسواق، تزامنا مع بداية الأوكازيون الشتوي 2025، وحدد عقوبة المخالفة لتصل إلى مليوني جنيه.