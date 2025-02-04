إعلام إسرائيلي: سلاح الجو يجهز بنك أهداف بالضفة تمهيدا لقصفها

أفادت القناة 14 العبرية، اليوم الثلاثاء، بوجود استعدادات دراماتيكية في الضفة الغربية، حيث أصدر رئيس قسم الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي تعليماته لضباط الاستخبارات في اللواء بتقديم خطط واسعة النطاق لجمع المعلومات الاستخبارية للموافقة عليها.

وذكرت القناة أن قائد سلاح الجو أصدر تعليمات بإنشاء "بنك من مئات الأهداف"، معظمها للطائرات المقاتلة، والتي سيتم مهاجمتها بناءً على الأوامر في جميع أنحاء الضفة الغربية في القرى والضواحي والمدن، بحسب ما نقلته وكالة سما الفلسطينية.

وفي سياق آخر، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن ضابط استخبارات إسرائيلي سابق ان التدمير بالضفة يشبه نهج إسرائيل في غزة وإن كان على نطاق أصغر، مشيرا إلى أن عمليات الهدم في جنين تشير إلى نهج إسرائيلي جديد في الضفة الغربية.

وفي وقت سابق من اليوم، قتل جنديان إسرائيليين وأصيب آخرون بجروح متفاوتة، جراء عملية إطلاق نار قرب حاجز تياسير العسكري شمالي الضفة، فيما استشهد المنفذ.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن منطقة تياسير شهدت اشتباكات وقعت بين أحد المقاومين وجنود الاحتلال، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

ووصل المنفذ الحاجز العسكري قرب تياسير، وتحصن داخل برج للمراقبة، وأطلق النار صوب الجنود واشتبك معهم، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.