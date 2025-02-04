تأجيل محاكمة المتهم بقتل صاحب مقهى أسوان في مصر الجديدة للغد

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، تأجيل محاكمة المتهم بقتل صاحب قهوة أسوان بمنطقة الكوربة في مصر الجديدة، بعدما سدد له عدة طعنات أدت إلى وفاته باستخدام سلاح أبيض، لجلسة غد الأربعاء 5 فبراير.

ووجهت النيابة العامة للمتهم "ن.ص" البالغ من العمر 28 عاما حاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات إدارية، أنه قتل المجني عليه محمد عبد الرازق عمداً مع سبق الإصرار والتصيد بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك إثر خلافات سابقة بينه وبين المجني عليه.

• أقوال الشهود

شهد "أ.ب" خلال جلسات التحقيق، بأنه حال تواجده بمكان الواقعة أبصر المتهم يتوجه صوب المجنى عليه حال مرور الأخير أمام الحانوت المملوك له ويسدد له عدة طعنات باستخدام سلاح أبيض "مطواة قرن غزال".

وأضاف في شهادته، أنه استمر في طعنه حتى خارت قواه وسقط أرضاً ووالى طعنه حتى بلغ مقصده بإزهاق روحه، وذلك على إثر خلافات سابقة فيما بينهم حول ملكية المجني عليه حصة في العقار الكائن به الحانوت المملوك للمتهم.

• شهادة شريك بمقهى أسوان

وذكر "ت.ع" شريك بمقهى أسوان، أنه تنامى إلى سمعه قيام المتهم بالتعدي على المجنى عليه وأحداث أصابته التي أودت بحياته مستخدماً في ذلك سلاح أبيض مطواة قرن غزال قاصداً من ذلك إزهاق روحه، وذلك على إثر وجود خلافات سابقة بينهما.

وأضاف محمود إبراهيم أحمد عطية، رائد شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، أنه انتقل لمكان الواقعة فور ورود بلاغ بتعدي المتهم على المجني عليه، فتمكن من ضبطه وبحوزته سلاح أبيض مطواه قرن غزال عليه آثار دماء، وبمواجهته للمتهم أقر له بارتكاب الواقعة باستخدام السلاح الأبيض المضبوط حوزته قاصداً من ذلك إزهاق روح المجني عليه.

• تحريات المباحث أثبت صحة الواقعة

فيما شهد محمد عماد الدين عبد الحليم أبو عوف، مقدم شرطة ورئيس مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، أن تحرياته السرية توصلت إلى صحة قيام المتهم بارتكاب واقعة قتل المجنى عليه وذلك على إثر خلافات سابقة فيما بينهما، فبيت النية وعقد العزم على إزهاق روحه وأعد لذلك سلاح أبيض "مطواة قرن غزال"، وكمن له بالمكان الذي أيقن مروره فيه وتحين الفرصة حتى أنهال عليه طعناً باستخدام السلاح آنف البيان قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

• إصابة طعنية بالقلب

وثبت بتقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجنى عليه محمد عبد الرازق، أن إصابته عبارة عن طعنات حيوية متعددة، وأن به إصابة طعنية بالقلب وما نتج عنها من قطع بنسيجه ونزيف بغشاء التامور أدى إلى توقف عضلة القلب والوفاة جائزة الحدوث من مثل السلاح الأبيض المطواة.