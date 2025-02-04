الشرطة السويدية: مقتل 10 أشخاص في حادث إطلاق نار بمدرسة

قالت الشرطة السويدية إن نحو 10 أشخاص، من بينهم المسلح، قتلوا في حادث إطلاق نار وقع اليوم الثلاثاء في مدرسة لتعليم الكبار ، إلا أنه لم تتضح بعد الحصيلة النهائية للقتلى أو المصابين.

وقال روبرتو إيد فورست، قائد الشرطة المحلية، إن الأضرار التي حدثت بمسرح الجريمة كانت كبيرة للغاية لدرجة أن المحققين لم يتمكنوا من تحديد الحصيلة. ووقع إطلاق النار في ضواحي مدينة أوريبرو، التي تقع على بعد نحو 200 كيلومتر (125 ميلا) غرب ستوكهولم.

وذكر إيد فورست للصحفيين إن أحد القتلى هو الجاني المشتبه به. وتعتقد الشرطة أن الجاني تصرف بمفرده. وقال مسؤولون إنه لم يكن معروفا من قبل للشرطة.