وزير الخارجية: بحثت مع نظيري التركي الأوضاع في الصومال ومنطقة القرن الإفريقي

قال السفير د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن مباحثاته مع نظيره التركي تناولت العمل المشترك لتحقيق الاستقرار والأمن في ليبيا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان، مساء الثلاثاء، أن المباحثات تناولت ضرورة دعم الجهود الليبية الوطنية؛ لتعزيز الحل الليبي، واحترام دور المؤسسات الوطنية، وإنهاء الانقسام الحالي، وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

ولفت إلى أنه أكد خلال المباحثات أهمية خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من البلاد، بما يحفظ لليبيا وحدتها وسيادتها.

وذكر أن المباحثات شهدت ترحيبًا بتعيين رئيس للبنان، معربًا عن تطلعه لأن تكون تلك الخطوات انطلاقة لعودة الاستقرار إلى لبنان، وأن يحقق تطلعات شعبه الشقيق، وتثبيت وقف إطلاق النار والالتزام بتنفيذه، وانسحاب إسرائيل الكامل وغير المنقوض، وتطبيق القرار الأممي رقم 1701.

وأشار إلى الاتفاق على ضرورة وقف إطلاق النار وتغليب الحل السياسي في السودان، والحفاظ على المؤسسات الوطنية، قائلًا إنه «أطلع نظيره على الاتصالات والزيارتين اللتين أجريهما إلى بورتسودان، والجهود المبذولة للحفاظ على سلامة السودان الشقيق».

وأوضح أن المباحثات تطرقت كذلك إلى الأوضاع في الصومال ومنطقة القرن الإفريقي، مؤكدًا أن الرؤى تطابقت حول الحفاظ على وحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه.

وأكمل: «تحدثنا عن جهود الوساطة التركية، ونأمل أن تجري المفاوضات خلال هذا الشهر بين الجانبين الصومالي والإثيوبي بما يصب في صالح استقرار الصومال، ومن جانبي أكدت أن مسألة الأمن المائي قضية وجودية لمصر».