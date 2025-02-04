فرع القومي للمرأة بالإسكندرية يختتم تدريب الأئمة والقساوسة على وسائل تنمية الأسرة

اختُتمت مساء اليوم فعاليات البرنامج التدريبي لإعداد الدعاة والقيادات الدينية لتناول القضايا السكانية والصحية من خلال لقاءات "جلسات الدوار"، والذي ينفذه فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية.

وصرحت د. ماجدة الشاذلي، مقررة الفرع، بأنه في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وفي إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بقرى مبادرة "حياة كريمة"، تم عقد برنامج تدريبي استمر على مدار يومين، استهدف الأئمة والشيوخ والواعظات من الأوقاف، والقساوسة من الكنيسة.

وحاضر خلال التدريب د. إيمان أحمد، المقررة المناوبة للفرع، والشيخ هاشم الفقي، مدير عام الدعوة بأوقاف الإسكندرية، والشيخ علي عبد الجليل، إمام وخطيب، والقمص متياس عبد المسيح، كاهن كنيسة السيدة العذراء ببهيج، بالإضافة إلى الواعظات د. محاسن عطية، وعزيزة بريقع، ود. نيفين عبد الجليل، مدربة التنمية البشرية.

وتضمن البرنامج التدريبي مجموعة جلسات ناقشت عددًا من الموضوعات الهامة، ومنها الصحة والحقوق الإنجابية من المنظورين الطبي والديني، سبل استخدام التواصل الفعال لإعداد وتقديم رسالة صحية مؤثرة، والأمومة الآمنة من المنظورين الطبي والديني، ورعاية النشء من المنظور الديني، كما تم تنفيذ نموذج محاكاة لجلسات الدوار، وطرق إدارتها ونشر رسائلها.