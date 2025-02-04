زعيم التجمع الوطني الفرنسي: لا نؤيد التصويت لصالح سحب الثقة من الحكومة

قال زعيم حزب التجمع الوطني الفرنسي اليميني المتشدد جوردان بارديلا، اليوم الثلاثاء، إنه لا يؤيد مقترح التصويت بسحب الثقة من الحكومة؛ مما يجعل من المرجح أن يبقى رئيس الوزراء في منصبه، ويتم تبني موازنة عام 2025.

ومن المقرر إجراء تصويت بسحب الثقة غدا الأربعاء في الجمعية الوطنية الفرنسية، ولتمريره، يتعين أن يحظى الاقتراح بتأييد ما لا يقل عن نصف أصوات الأعضاء الـ577.

ومن المتوقع أن يصدق أعضاء حزب فرنسا الأبية، اليساري المتشدد، والشيوعيون وحزب الخضر لصالح سحب الثقة، ولكنهم لا يملكون العدد الكافي لإسقاط الحكومة، اليسارية.

وأضاف بارديلا: "خلال الفترة الحالية.. لن يستفيد الفرنسيون من فترة جديدة من عدم الاستقرار".