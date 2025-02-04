سفير روسيا لدى مصر: الضبعة أكبر موقع بناء نووي في العالم حاليا

قال السفير الروسي في مصر جورجي بوريسينكو، إن موسكو تتوقع أن تكون محطة الضبعة للطاقة النووية في مصر، التي تشارك في بنائها شركة «روساتوم» الروسية الحكومية، جاهزة للتشغيل الكامل بحلول نهاية فبراير 2030.

وأضاف في تصريحات لوكالة «سبوتنيك»: «يسير العمل في بناء محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء وفقًا للجدول الزمني المحدد بدقة. والآن جميع وحدات الطاقة الأربع في طور الإنشاء. وقد بدأت عملية استيراد وتركيب المعدات التي يتم تصنيعها في روسيا وبعض الدول الأخرى».

ولفت إلى أن «الضبعة أكبر موقع بناء نووي في العالم حاليا»، قائلًا إن «آلاف المتخصصين الروس وعشرات الآلاف من المصريين يعملون هناك».

وواصل: «نتوقع أنه إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، فإن محطة الطاقة النووية ستعمل بكامل طاقتها بحلول نهاية فبراير 2030، على الرغم من أننا نرى محاولات الغرب لمنع ذلك من خلال العقوبات المفروضة على روساتوم».

وتعتبر محطة الضبعة النووية أول محطة للطاقة النووية في مصر، سيتم بناؤها في مدينة الضبعة في محافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، على بعد نحو 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة.

ووقّعت روسيا ومصر، في نوفمبر 2015، اتفاقية حول التعاون المشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية في منطقة الضبعة المطلة على البحر المتوسط، شمال مصر، ثم في ديسمبر 2017، دخلت عقود المحطة حيز التنفيذ، حينما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القاهرة.

وتضم محطة الضبعة أربعة مفاعلات من الجيل «3+» العاملة بالماء المضغوط، بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، بواقع 1200 ميجاوات لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول عام 2028