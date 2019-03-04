بنجلاديش توقف أفراد أمن كانوا في الخدمة أثناء محاولة اختطاف طائرة ركاب

قال مسؤولون في بنجلاديش اليوم الاثنين إنه تم إيقاف خمسة من أفراد الأمن عن العمل كانوا في الخدمة أثناء محاولة خطف طائرة ركاب كانت متجهة من دكا الى دبي الشهر الماضي.

وقال المتحدث باسم سلطات الطيران لمدني في بنجلاديش ريزول كريم إنه تم ايقاف اثنين من أفراد الأمن من سلطة الطيران المدني في بنجلاديش، وثلاثة حراس من قوة "انصار" شبه العسكرية بسبب الإهمال في أداء الواجب.

وقال كريم إنه تم عزل رقيب في القوات الجوية كان يعمل في المطار من وظيفته، مضيفا أن الإجراءات اتخذت لتسريع التحقيق في محاولة الاختطاف.

يشار إلى أنه في 24 فبراير الماضي، استخدم رجل "سلاح لعبة" لمحاولة اختطاف الطائرة التي كانت تقل 148 شخصاً خلال رحلتها من دكا إلى دبي.

وهبطت الطائرة اضطراريا في مطار مدينة تشاتوجرام جنوب شرق البلاد، حيث حاصرت قوات الأمن الطائرة وهي من طراز بوينج 737، وكانت تتبع خطوط بيمان بنجلاديش الجوية،وهي شركة الخطوط الجوية الوطنية، وتمكن الركاب من الخروج منها.

وتوفي المشتبه به، والذي تبين فيما بعد أنه يدعى مهدي بالاش احمد/25 عاما/، بعد أن أصابه أحد أفراد القوات الخاصة في مطار شاه امانات الدولي.