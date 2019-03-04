إضرابات بالمدارس في 57 دولة منتصف الشهر الجاري بسبب تغير المناخ

تنطلق منتصف الشهر الجاري إضرابات مدرسية في نحو 500 مدينة وبلدة في 57 دولة للمطالبة باتخاذ المزيد من الإجراءات للتصدي لتغير المناخ، وفقا لما أعلنه منظمون اليوم الإثنين.

واستلهمت المظاهرات المزمعة في 15 آذار/ مارس فكرتها من الناشطة السويدية جريتا ثونبرج المعنية بالحفاظ على البيئة.

وتنظم ثونبرج احتجاجًا أسبوعيًا خارج البرلمان في ستوكهولم منذ أغسطس 2018. وانتشرت هذه الفكرة وكانت هي مصدر الالهام وراء مظاهرات الطلاب التي تدعو إلى اتخاذ إجراء بشأن المناخ حول العالم تحت شعار #أيام الجمع من أجل المستقبل .

وجاء في الالتماس الذي نشر على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي قبل يوم العمل العالمي "إننا ننظم الاضراب لنطلب من حكوماتنا أن تقوم بواجبها".

تم التخطيط لتنظيم الاحتجاجات خارج مجالس المدن والبرلمانات الوطنية في البلدان التي تمتد من أستراليا إلى أوروجواي.

وأعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في عطلة نهاية الأسبوع، عن دعمها للشباب الذين تغيبوا عن المدارس احتجاجا على التقاعس السياسي بشأن تغير المناخ.