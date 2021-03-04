أسامة عرابي: الأهلي وسيمبا الأقرب للتأهل في دوري أبطال إفريقيا

يرى أسامة عرابي، نجم الأهلي السابق ومنتخب مصر، أن الأهلي وسيمبا التنزاني هما الأقرب للتأهل للدور المقبل من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال عرابي في تصريحات إذاعية عبر «أون سبورت»: «الأهلي قادر على تخطي فيتا كلوب ولا بديل عن تحقيق الفوز وذلك من أجل تعويض الهزيمة الأخيرة أمام سيمبا والتي أرى أن الإجهاد هو السبب الرئيسي لها».

وأضاف: «الأهلي يحتاج بشدة لحصد النقاط الـ3 أمام فيتا، ورغم وجود بعض الغيابات مثل علي معلول ولكن بقية العناصر قادرة على قيادة الفريق للفوز، فرص المريخ أصبحت ضعيفة للغاية، ولذلك فإن الأهلي مطالب بإقصاء فيتا كلوب في المباراتين القادمتين».

وتطرق نجم الأهلي السابق للحديث عن فرص الزمالك في التأهل، حيث قال: «الزمالك مطالب بشدة على الأقل بالتعادل في رادس، والعودة للفوز على الترجي في القاهرة، وإذا تحقق ذلك أرى أن فرص الزمالك ستكون كبيرة في التأهل وأيضا تصدر هذه المجموعة».

وأتم: «أرى أن المستوى الفني للزمالك أفضل بكثير من المولودية رغم التعادل معه في القاهرة، كما أرى أن الترجي لا يمتلك القائمة القوية التي كانت لديه في فترات سابقة، وذلك يزيد من فرص الأبيض للتأهل على حسابه».