طلاب الصف الثاني الثانوي يؤدون امتحاني اللغة الأجنبية الثانية وعلم النفس

يؤدي اليوم طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان في مادتي اللغة الأجنبية الثانية وعلم النفس والاجتماع، إلكترونيا عبر التابلت.

ويؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي الامتحان الواحد متعدد التخصصات، وتتراوح مدة الامتحان ساعتين في ورقة واحدة، وتضم عددا من الأسئلة "اختيار من متعدد" موزعة على المواد الأساسية التي تضاف للمجموع، بينما المواد غير المضافة للمجموع ستكون في نهاية العام.

وتتخذ المدارس، الإجراءات الاحترازية كافة؛ من تعقيم اللجان قبل كل امتحان وقياس درجة حرارة الطلاب والتأكد من ارتداء الكمامة قبل دخول اللجان.