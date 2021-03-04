التحالف العربي في اليمن يعترض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

اعترض تحالف دعم الشرعية في اليمن، طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية.

ذكرت قناة "الإخبارية" السعودية، في نبأ عاجل مساء اليوم الأربعاء، دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.