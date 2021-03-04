السعودية تطرح مناقصة لاستيراد 540 ألف طن شعير علفي

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب السعودية اليوم الخميس عن طرح مناقصة لاستيراد كمية 540 ألف طن شعير علفي للتوريد خلال شهري أبريل ومايو المقبلين.

وقال محافظ المؤسسة أحمد الفارس، في بيان صحفي اليوم، إن الكمية المطروحة موزعة على عدد تسع بواخر، بواقع ست بواخر لموانئ المملكة على البحر الأحمر بكمية 360 ألف طن، وثلاث بواخر لموانئ المملكة على الخليج العربي بكمية 180 ألف طن.

وأشار إلى أن المناقصة تأتي في إطار تعزيز المخزونات المحلية في الوقت الذي يقوم فيه القطاع الخاص باستكمال استعداداته لتولي مهمة استيراد وبيع الشعير حيث تواصل المؤسسة استكمال إجراءات تأهيل الشركات من خلال منصة "استيراد".

وكان مجلس الوزراء قد وافق مؤخرا على إسناد مهمة استيراد وبيع الشعير للقطاع الخاص وذلك في إطار توجه الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي، وفتح مجالات جديدة أمامه؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.