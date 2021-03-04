الصحة السعودية: عدد متلقي لقاح كورونا تجاوز مليون شخص

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي، إن عدد متلقي لقاح كورونا تجاوز أكثر من مليون شخص، وذلك عبر 405 مراكز بمختلف مناطق المملكة تشمل مراكز التطعيم عبر المركبات.

وأشاد العبد العالي، في تصريحات وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الخميس، بجميع الجهات المقدمة لخدمة تلقي اللقاح جهودها في هذا الجانب لمواجهة الجائحة، موضحًا أن المملكة اعتمدت لقاحي (فايزر- أسترازينيكا) في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن مخالطة المصابين سواء من متلقي اللقاح أو غير المتلقين أمر قد يعرضهم للمخاطر، لافتًا إلى أن الوزارة لا تزال ترصد تذبذبًا بالمنحنى ويتم متابعته باستمرار وحذر، ويلاحظ ذلك أيضًا في الحالات الحرجة، مؤكدًا أهمية التقيد بالاحترازات الوقائية.