 التحالف العربي يعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه جازان - بوابة الشروق
الخميس 4 مارس 2021 11:28 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد سن قانون يلزم بتحديد النسل لحل مشكلة الزيادة السكانية؟
النتـائـج تصويت

التحالف العربي يعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه جازان

أ ش أ
نشر في: الخميس 4 مارس 2021 - 10:21 م | آخر تحديث: الخميس 4 مارس 2021 - 10:21 م

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت، مساء اليوم الخميس، من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه منطقة (جازان)، محاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، بأن المليشيا الحوثية الإرهابية تتعمد التصعيد العدائي والإرهابي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة باستخدام الصواريخ البالستية، وأن هذه الأعمال تمثل جرائم حرب.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك