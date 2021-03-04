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تحذير بعد فرار عشرات التماسيح من مزرعة بجنوب إفريقيا

كيب تاون - د ب أ:
نشر في: الخميس 4 مارس 2021 - 4:04 م | آخر تحديث: الخميس 4 مارس 2021 - 4:04 م

ذكر مسؤول الحفاظ على الحياة البرية في دولة جنوب إفريقيا، اليوم الخميس، أن عددا غير معلوم من التماسيح هرب من مزرعة لتربية هذه الزواحف في البلاد.

وقالت بيترو فان رين، المتحدثة باسم وكالة "كيب نيتشر" الإقليمية للحفاظ على الحياة الطبيعية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن التماسيح الصغيرة التي يبلغ طول الواحد منها ما بين 1.2 متر و1.5 متر، هربت رغم سياج الأسلاك الشائكة بالمزرعة القريبة من بلدة بونيفال في إقليم ويسترن كيب أمس الأربعاء.

وطلبت "كيب نيتشر" من السكان البقاء بعيدا عن نهر "بري" القريب لحين الإمساك بجميع التماسيح.

وأضافت فان رين: "من الواضح أنها خطيرة للغاية. هذه حيوانات برية، رغم أنها كانت في الأسر. ويجب على الأشخاص عدم الاقتراب منها، والبقاء بعيدا عن النهر حتى الإمساك بها".

وأوضحت أن "كيب نيتشر" أطلقت حملة لصيد التماسيح الهاربة، بالتعاون مع مالك المزرعة وملاك الأراضي المحيطة بها والشرطة.

وقالت إنه حتى الآن جرى العثور على 27 تمساحا، ولا يزال عدد غير معلوم طليقا.

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