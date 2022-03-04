القوات الروسية: السيطرة الكاملة على محطة زابوروجيه النووية في أوكرانيا

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أعلنت القيادة العسكرية الروسية، اليوم الجمعة، أنها سيطرتها الكاملة على محطة زابوريجيا للطاقة النووية الواقعة جنوبي أوكرانيا.

وجاء في بيان القيادة العسكرية إن "القوات المسلحة الروسية استطاعت السيطرة على محطة زابوريجيا للطاقة النووية.

جاء ذلك بعد اشتباكات مع المسلحين في محيط المحطة النووية"، بحسب مااوردت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أن المحطة النووية تحت السيطرة وتقوم الفرق التشغيلية بعملها المعتاد فيها وهي تحت حماية القوات المسلحة الروسية".

كانت هيئة الطوارئ الأوكرانية أعلنت عن نجاحها في إخماد الحريق الذي اندلع في بعض أقسام المحطة النووية.

وعقب اندلاع حريق بأحد مباني المحطة، لم يتم تسجيل زيادة في الإشعاع، بحسب بيانات السلطات الأوكرانية.

كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أدانت في قرار أمس الخميس سيطرة الجيش الروسي على المحطات النووية الأوكرانية.

وجاء في القرار أن خطر وقوع حادث نووي له تداعيات دولية ارتفع بصورة كبيرة في أعقاب الغزو الروسي.