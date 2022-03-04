تطعيم أكثر من 3 ملايين مواطن بلقاح كورونا في الشرقية

قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، إن الفرق الطبية الثابتة والمتحركة في مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية، والمخصصة لتطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، انتهت من تطعيم أكثر من 3 ملايين مواطن بلقاح كورونا.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، أن الفرق الطبية بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية انتهت حتى الآن من تطعيم 3 ملايين و348 آلاف و157 مواطنًا بنطاق محافظة الشرقية، بالتطعيم بالجرعة الأولى، بنسبة تغطية بلغت 79%، فيما جرى تطعيم أكثر من 2 مليون مواطن بالجرعة الثانية بنسبة تغطية 66%.

وتم تطعيم 57 ألف و464 مواطنًا بالجرعة الثالثة التنشيطية، وأكثر من 191 ألف طالب من عمر 12 حتى 18 عاما، بنسبة تغطية بلغت 26%، لرفع المناعة المجتمعية ضد هذا الوباء للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.

وناشد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية جميع المواطنين اتباع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، كارتداء الكمامات وغسيل الأيدي، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وتجنب التواجد في الأماكن المزدحمة، وسرعة التوجه لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، موضحًا أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الإجازات والعطلات الرسمية.