إصابة 5 فلسطينيين جراء اعتداء الاحتلال عليهم في الخليل

أصيب خمسة فلسطينيين، اليوم الأربعاء، جراء تعرضهم للضرب والتنكيل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.

وذكر مراسل وفا، أن قوات الاحتلال المنتشرة بكثافة في المنطقة الجنوبية للخليل، اعتدت بالضرب على خمسة مواطنين، أثناء خروجهم لشراء احتياجاتهم من المواد التموينية، بعد تعليقها لحظر التجوال المفروض على الأهالي منذ ثلاثة أيام، ما أدى الى إصابتهم بكسور ورضوض، نقلوا على إثرها الى المستشفى.

الجدير ذكره، أن قوات الاحتلال تنفذ منذ ثلاثة أيام عدوانا عسكريا في جبل جوهر والمنطقة الجنوبية من الخليل، وتفرض حصارا مشددا وحظرا للتجول على المواطنين، وتداهم منازلهم وتنكل بهم، وتعتقل وتحتجز عددا كبيرا منهم