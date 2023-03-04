شرم الشيخ تستعد لاستضافة المسابقة الدولية للبرمجة لطلاب الجامعات

شهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، المقام تحت رعاية محافظة جنوب سيناء، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للإعلان عن إقامة المسابقة الدولية للبرمجة لطلاب الجامعات، والتي ستعقد بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل.

حضر المؤتمر الصحفي الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية، والدكتور ويليام بيل باوتشر، رئيس المسابقة الدولية بالإضافة إلى رؤساء القطاعات المختلفة والسفراء.

وأعرب محافظ جنوب سيناء، عن سعادته باختيار الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري مدينة شرم الشيخ لتنظيم واستضافة المسابقة الدولية للبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات في دورتها السابعة والأربعون، والمقرر انطلاقها خلال شهر نوفمبر المقبل..

وقال المحافظ، إن هذه المسابقة تعد من أكبر وأقدم مسابقة برمجيات للجامعات على مستوى العالم، ويجري إقامتها منذ عام 1977 وحتى الآن ،ومقرها الرئيسي في جامعة بايلور- تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية.

واوضح أن المسابقة يشارك فيها كل عام ما يقرب من 60 ألف طالب وطالبة من 115 دولة مختلفة في مجال البرمجة على عدة مستويات، للوصول إلى التصفيات النهائية لأفضل 150 فريق يجري اختيارهم من 20 ألف فريق مشارك، لافتًا أن الطلاب المشاركين بهذه المسابقات على مدار العقود الماضية قد نجحوا في تأسيس كبريات الشركات العالمية في مجال البرمجيات مثل Google و Facebook وZoom و Uber و Amazon ، وغيرها من الشركات التي تعد قيمتها السوقية مئات المليارات من الدولارات الأمريكية.

وأشار إلى أن مدينة شرم الشيخ احتضنت محادثات السلام ،ومنتديات شباب العالم. واستضافت المسابقة الإفريقية و العربية على مدار العشر أعوام الماضية، وستحتضن أيضًا المسابقة الدولية خلال شهر نوفمبر الجاري، بالتعاون مع الأكاديمية العربية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.