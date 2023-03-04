وزير التنمية المحلية ومحافظ قنا يغرسان شجرة بقرية خزام

غرس اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، شجرة بجوار مجمع خدمات المواطنين بقرية خزام التابعة لمركز قوص، خلال الزيارة التي يقوم بها الوزير للمحافظة، في إطار متابعة الوزارة لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لزراعة "100 مليون شجرة".

وقال وزير التنمية المحلية، إن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، ستنفذ على مدار 7 سنوات، والتي بدأت بحملة تشجير موسعة على جانبي الطرق السريعة، وعدد من المواقع التي تم رصدها لاستغلالها لتكون حدائق مركزية؛ بهدف تحسين نوعية الهواء والحد من مخاطر الاحتباس الحراري، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وزيادة الرقعة الخضراء.

وشدد وزير التنمية المحلية، على أهمية الحفاظ على الأشجار التي يتم زراعتها وعدم التعدي عليها، أو إهمالها سواء على المدى الزمني القريب أو البعيد؛ لتحقيق العائد المرجو في المجالات.

وأشار إلى توريد 170 ألف شجرة إلى محافظة قنا، بالإضافة إلى حوالي 45 ألف شجرة زرعتها المحافظة خلال الفترة الماضية.

ومن جانبه، قال اللواء أشرف الداودي، إن محافظة قنا استلمت 170 ألف شجرة (109 آلاف شجرة مثمرة، و61 ألف شجرة زينة).

وأكد أنه فور استلام الأشجار، تم توزيعها على الوحدات المحلية لمدن المحافظة، وبدأ مسئولو الوحدات المحلية للمن والقرى، في زراعة تلك الأشجار على جوانب الطرق والمساحات المخصصة لها.

وكشف عن عدد الأشجار التي تم توزيعها على الوحدات المحلية والتي شملت: (36 ألف شجرة زيتون، و36 ألف شجرة ليمون، و23 ألف شجرة جوافة، و20 ألف شجرة كونو كاربس، و20 ألف شجرة كازورينا، و18 ألف شجرة كافور، و10 آلاف شجرة برتقال، و2000 شجرة يوسفي، و2000 شجرة رومان، و2000 شجرة فرشة الزجاج، و1000 شجرة أكاسيا جاوكا).