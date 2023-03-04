كوريا الشمالية تنتقد تدريب «درع الحرية» وتصفه بأنه «بروفة للحرب»

انتقدت كوريا الشمالية التدريبات العسكرية المشتركة في الربيع، التي تعتزم كوريا الجنوبية وأمريكا أن تجريها هذا الشهر.

وذكرت صحيفة "تشوسون شينبو"، الصادرة عن منظمة دعائية موالية لكوريا الشمالية، في اليابان، والناطقة بلسان بيونج يانج اليوم السبت، أن تدريب "درع الحرية" هو بروفة لغزو كوريا الشمالية، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.

وأضافت الصحيفة أن مثل هذه التدريبات العسكرية المتكررة تشكل تهديدات عسكرية، وهي السبب تحديدا وراء سعي كوريا الشمالية لتعزيز إمكانيات الدفاع الذاتي لديها.

وكانت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، قد أعلنت أمس الجمعة أنهما تعتزمان بدء مناورة عسكرية مشتركة في الربيع في وقت لاحق من هذا الشهر، في الوقت الذي تسعيان فيه جاهدتين لتعزيز الردع ضد التهديدات النووية والصاروخية المتطورة لكوريا الشمالية.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أنه من المقرر إجراء مناورة "درع الحرية" خلال الفترة من 13 إلى 23 مارس الجاري دون استراحة، ما يعتبر أطول نسخة على الإطلاق من تمرين مركز القيادة المشترك المحاكي بالكمبيوتر، وفقا لرؤساء الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية والقوات الأمريكية في كوريا الجنوبية.