رئيسة البرلمان الأوروبي تطالب بالتفكير بشكل جاد في إرسال مقاتلات إلى أوكرانيا

دعت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، إلى توسيع نطاق توريدات الأسلحة لأوكرانيا.

وعلى هامش زيارتها لمدينة لفيف الكبرى غربي أوكرانيا، قالت ميتسولا، اليوم السبت، إن على الدول الأعضاء أن تفكر بجد في إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا، مشيرة إلى أنها ستواصل المطالبة بتوفير كل ما تحتاجه أوكرانيا من أجل تحقيق النصر.

وفي إشارة إلى سعي أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، قالت ميتسولا، إنها تأمل في إمكانية بدء مفاوضات الانضمام في هذا العام، معربة عن إعجابها بوتيرة أوكرانيا في إحراز التقدم.

وكانت ميتسولا وصلت مساء أمس الجمعة إلى مدينة لفيف، على مسافة نحو 60 كيلومترا من الحدود البولندية، حيث التقت السياسية المنحدرة من مالطا عددا من الشخصيات، من بينها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس البرلمان الأوكراني روسلان شتيفانتشوك.

ووضعت ميتسولا، مع شتيفانتشوكن إكليلا من الزهور أمام نصب للجنود القتلى.

ويتضمن برنامج ميتسولا، في أوكرانيا، المشاركة في المؤتمر الدولي متحدون من أجل العدالة الذي يدور حول كيفية مساءلة روسيا عن الاعتداء والإرهاب بحق أوكرانيا.

وعن هذا المؤتمر، قالت ميتسولا، إنه لا يمكن أن يكون هناك سلام بدون المساءلة والحرية والعدالة لافتة إلى أن سياسة الاسترضاء لم تفلح أبدا.