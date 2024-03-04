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نائبة الرئيس الأمريكي تدعو إلى هدنة فورية مدتها ستة أسابيع في غزة

د ب أ
نشر في: الإثنين 4 مارس 2024 - 4:15 ص | آخر تحديث: الإثنين 4 مارس 2024 - 4:15 ص

حثت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي على التنفيذ "الفوري" لهدنة مدتها ستة أسابيع في غزة للسماح بتدفق المزيد من المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية المحاصرة وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس.

وقالت هاريس في خطاب ألقته في مدينة سيلما بولاية ألاباما الأمريكية يوم الأحد، وسط هتافات الحشود: "نظرا لحجم المعاناة الهائل في غزة، يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار، على الأقل خلال الأسابيع الستة المقبلة، وهذا ما هو مطروح حاليا على طاولة التفاوض".

وتابعت هاريس أن غزة في وسط "كارثة إنسانية" والفلسطينيون الأبرياء "يتضورون جوعا".

وطالبت إسرائيل ببذل المزيد من الجهود لزيادة توصيل المساعدات إلى غزة "بشكل كبير"، قائلة إنه "ليس هناك أي أعذار".

وقالت "يجب عليهم فتح معابر حدودية جديدة. ويجب عليهم ألا يفرضوا أي قيود غير ضرورية على إيصال المساعدات. ويجب عليهم ضمان عدم استهداف القوافل الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية والنظام في غزة حتى يمكن إيصال المزيد من الغذاء والمياه والوقود إلى المحتاجين".

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