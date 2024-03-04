رئيس جامعة بنها: يفتتح المؤتمر السنوي الحادي عشر لكلية الطب البشري

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، المؤتمر السنوي لكلية الطب البشري في دورته الحادية عشر تحت عنوان: "مشاكل الإعاقة والتحديات".

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب ورئيس المؤتمر ووكلاء كلية الطب البشري، والدكتور يسري السعيد مقرر المؤتمر، وأساتذة وطلاب الكلية.

وخلال المؤتمر، أكد رئيس الجامعة، أن الدولة المصرية الحديثة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية حرصت على الاهتمام بالأشخاص ذي الإعاقة وخاصة الأطفال؛ انطلاقا من نهجها القائم على العدالة الاجتماعية والحق في التمكن والدمج، لذلك قامت الدولة بتسخير إمكانياتها المادية والمعنوية؛ لتمكين الأشخاص ذي الإعاقة من العيش باستقلالية وممارسة حياتهم بشكل كامل وتوفير سبل العيش الكريم لهم مثل أقرانهم من الأصحاء.

وأشار رئيس جامعة بنها، إلى أن مشكلات الإعاقة تعتبر من المشكلات الهامة التي يواجها أي مجتمع، حيث أوضحت إحصاءات الأمم المتحدة أنه يوجد في العالم أكثر من مليار شخص معاق يتركز أكثر من 80% منهم في نطاق الدول النامية.

وأوضح أن هذه الفئة تعد جزءا لا يتجزأ من المجتمع ويجب الاهتمام بهم وفق برامج وخدمات خاصة تؤهلهم للخوض في الحياة مثل باقي فئات المجتمع من غير ذوي الإعاقة.

ولفت إلى أن المؤتمر السنوي لكلية الطب سيساهم من خلال الأوراق العلمية والموضوعات التي سيتناولها في تعزيز حركة البحث العلمي حول واقع الإعاقة والمعاقين وتعميم نتائجها على الجهات المعنية للاستفادة منها، موجها الشكر لكل من ساهم في تنظيم المؤتمر من فرق العمل المختلفة.

ومن جانبه، قال عميد كلية الطب، إن مؤتمر الكلية يتماشى مع سياسة الدولة وخطتها الاستراتيجية، مؤكدا أن كلية الطب البشري تحظى بدعم كبير من قيادات الجامعة الرشيدة في مختلف المجالات الطبية.

وأوضح أن الكلية تتطلع إلى عمل شراكات مع جامعات وكليات الطب بعدة دول منها الهند والصين وكوريا الجنوبية وإنجلترا.