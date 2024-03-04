وصلت شعبية الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن إلى أسوأ معدلات في تاريخه، وفقًا لاستطلاع رأي جديد، حصل خلاله الرئيس الأمريكي على نسبة رفض تبلغ 47% بين الأمريكيين.

فيما صوت نحو 100 ألف مشارك في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ميشيجان الأمريكية على "عدم التزامهم" بالتصويت لجو بايدن، بعد حملة لمعاقبة الرئيس الأمريكي على دعمه إسرائيل في حرب غزة.

ولكن، كيف تسبب تأييد بايدن لإسرائيل في رفضه بالمجتمع الأمريكي؟

وفقا لما نقلته صحيفة الجارديان البريطانية، فقد أظهر استطلاع الرأي الذي أجرته كلية "سيينا" الأمريكية، أن رفض الناخبين الشديد للأداء الوظيفي لجو بايدن وصل إلى 47%، وهو أعلى رقم استطلاع سلبي على الإطلاق خلال فترة رئاسته.

استطلاع نيويورك تايمز: الأسوأ في تاريخه

وأظهر استطلاع الرأي، الذي جاء بتكليف من صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن بايدن يتخلف حاليًا عن المرشح الجمهوري المحتمل دونالد ترامب في الناخبين المسجلين على المستوى الوطني.

ووجد الاستطلاع أن واحدًا فقط من كل أربعة ناخبين 24%، يعتقد أن البلاد تتحرك في الاتجاه الصحيح، وهو سؤال رئيسي في الفترة التي تسبق الانتخابات الوطنية، فيما قال أكثر من ضعف عدد الناخبين إن سياسات بايدن أضرت شخصيًا بهم وبأولئك الذين قالوا إنهم ساعدوا.

ومن بين ثلثي سكان البلاد الذين يشعرون أن البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ، وجد الاستطلاع أن 63% قالوا إنهم سيصوتون لصالح ترامب.

وبلغت نسبة تأييد بايدن 38%، بينما كان أداء ترامب أفضل بنسبة تأييد بلغت 44%، فيما قال 19% من الناخبين إنهم لا يوافقون على كلا المرشحين.

وكشف الاستطلاع، الذي يعد الأحدث، عن عمق استياء الناخبين من الرئيس الأمريكي بايدن، خاصة بعد تعامله مع الأحداث الخارجية، ودعمه لإسرائيل خلال العدوان الإسرائيلي على غزة.

استطلاع بلومبرج: يتخلف عن بايدن

وفي الأسبوع الماضي، أظهر استطلاع أجرته وكالة "بلومبرج" أن بايدن يتخلف عن ترامب في العديد من الولايات الحاسمة، بما في ذلك أريزونا وجورجيا وبنسلفانيا وميشيغان ونورث كارولينا ونيفادا وويسكونسن.

انتخابات الحزب: 100 ألف مشارك يتخلون عنه

ونقلت “سكاي نيوز" البريطانية، أنه رغم الفوز السهل للرئيس جو بايدن في الانتخابات التمهيدية لولاية ميشيجان، إلا أن الأنظار كلها كانت تتابع مسار تصويت الناخبين من أصول عربية، حيث رفض أكثر من مائة ألف ناخب التصويت لصالح جو بايدن، في حركة احتجاجية.

وأعرب ما يزيد قليلا على 100 ألف مشارك في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ميشيجان، عن "عدم التزامهم" بالتصويت لجو بايدن، وفق ما أظهرت النتائج الأولية، بعد حملة لمعاقبة الرئيس الأمريكي على دعمه إسرائيل في حرب غزة، وفق ما نقلت فضائية الجزيرة.

وانضم إلى حملة الضغط على بايدن مسؤولون منتخبون، من بينهم رؤساء بلديات محلية في ميشيجان، وكذلك رشيدة طليب، وهي عضو الكونجرس الوحيدة من أصول فلسطينية، وأدلى هؤلاء أيضا بأصوات "غير ملتزمة".

ورغم أن الرقم لم يكن ينتظر منه أن يغير نتائج الانتخابات التمهيدية، لكنه سيربك حسابات بايدن بشكل كبير في الانتخابات العامة في نوفمبر القادم، وفق الصحيفة البريطانية.

حملة بايدن تحاول تغيير وجهات النظر

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، تأتي نتائج استطلاعات الرأي، التي أجريت في نهاية فبراير، في الوقت الذي تحاول فيه حملة إعادة انتخاب بايدن تغيير وجهات النظر التي تتعلق بمخاوف الناخبين بشأن تعامل المرشح الديمقراطي مع السياسة الخارجية والاقتصاد.