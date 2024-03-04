تقدم دار الأوبرا بعد غياب 27 عاما من تقديمه لأول مرة، عرض "صحراء شادي عبدالسلام" لفرقة الرقص المسرحي الحديث، وذلك في الثامنة مساء أيام الأربعاء، الخميس والجمعة 6، 7، 8 مارس على مسرح الجمهورية.

يذكر أن العرض من تصميم وإخراج وليد عوني.

وقال وليد عوني، إن العرض مستوحى من 3 أفلام لشادي عبدالسلام هي "المومياء، الفلاح الفصيح، وإيزيس"، مؤكدا أن العرض يأتي احتفالا بذكرى ميلاده، مشيرا إلى أن أصالة فنه تعبر عن الحس المتدفق الذي يميز ذاته، فمصريته انعكست على أعماله وأبرزت روحا تحاكي حياة الأجداد.

جدير بالذكر أن المخرج شادي عبدالسلام ولد في مارس 1930 بمحافظة المنيا، وتخرج في كلية فيكتوريا بالإسكندرية، درس فنون المسرح في لندن والتحق بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة، وحصل على درجة الامتياز في العمارة، أتيحت له الفرصة دخول عالم السينما عن طريق المخرج صلاح أبوسيف من خلال فيلم "الفتوة"، كما أنه عمل مصمم للديكور ومساعد للمهندس رمسيس واصف، عمل مساعد مخرج في بعض الأفلام، إلى أن أخرج العديد من الأعمال السينمائية والتسجيلة، وتوفي في أكتوبر 1986.

يذكر أن المصمم والمخرج وليد عوني، يعد من أهم فناني المسرح والاستعراض في الوطن العربي، تلقى دراسته في الجرافيك والفنون التشكيلية في الأكاديمية الملكية للفنون الجميلة في بروكسل، ثم عمل مع المصمم العالمي موريس بيجار كمساعد ومصمم للسينوجرافيا.

ونجح عوني خلال مشواره الفني في تقديم العديد من العروض المسرحية البارزة، وشارك في عدد من الأفلام السينمائية مع المخرج العالمي يوسف شاهين، أسس فرقة التانيت للرقص المسرحي الحديث بمدينة بروكسل في بلجيكا.

كما أسس فرقة الرقص الحديث بدار الأوبرا المصرية في تسعينات القرن الماضي، ومن أهم عروضه شهرزاد، الأفيال تختبئ لتموت، سترة النجاة تحت المقعد، إخناتون، غبار النور وغيرها.

كما أنه نال العديد من تلجوائز والتكريمات، وأدرج اسمه في الموسوعة العربية للفنانين العرب، والموسوعة الأمريكية العالمية أْوكسفورد لفنون الرقص كأحد مؤسسي حركة الرقص المعاصر في مصر والعالم العربي.

وتأسست فرقة الرقص المسرحي الحديث عام 1993، وتعتبر هي الأولى من نوعها في الوطن العربي، أحرزت نجاحا كبيرا من خلال تناولها مواضيع متخصصة في الفنون والحضارة المصرية والعربية، وقدمت أكثر من 26 عرضًا فنيًا، وشاركت في الكثير من المهرجانات العالمية، كما قدمت عروضها فى معظم الدول الأوربية والولايات المتحدة، والصين، وكوريا، والبلاد العربية، وحصلت على جائزة أفضل استعراض في المهرجان القومي للمسرح عن عرض الفيل الأزرق عام 2015.