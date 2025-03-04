طارق مصطفى يوجه رسالة لرابطة الأندية بعد الفوز على حرس الحدود

أكد طارق مصطفى المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلي، عقب الفوز على حرس الحدود أنها مباراة صعبة أمام فريق محترم يمتلك مدير فني قدير ومجموعة من اللاعبين المتميزين.

وتابع خلال تصريحاته:" فوز مستحق وثلاثة نقاط غالية مع نهاية مشوار الدور الاول لم نكن نستحق هذا العدد الكبير من الإنذارات في مباراة اليوم، مضيفا:" نتمنى من رابطة الأندية تعديل توقيتات المباريات فى شهر رمضان لا وقت للراحة وسنبدأ في التحضير لمواجهة المصري في الكأس".

وحقق فريق البنك الأهلي فوزا صعبا أمام حرس الحدود، بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

تقدم ياو أنور بالهدف الأول للبنك الأهلي في الدقيقة 51، ثم تعادل عبد الرحمن جودة لحرس الحدود في الدقيقة 72، ثم سجل محمود الجزار هدف الفوز لفريقه البنك الأهلي في الدقيقة 77.