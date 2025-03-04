الأوقاف تصدر العدد الجديد من مجلة منبر الإسلام لشهر رمضان المبارك

أصدرت وزارة الأوقاف العدد الجديد من مجلة «منبر الإسلام» لشهر رمضان المبارك، لهذا اختارت مجلة "منبر الإسلام"، في عددها هذا، الدعوة إلى استثمار الشهر الكريم في نشر فضيلة التكافل الاجتماعي باعتباره عبادة يعود نفعها على الفرد والمجتمع.

وجاء مقال وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الدكتور أسامة الأزهري، حاملا عنوان"وجاء رمضان"، متحدثا فيه عن الفضائل والمكاسب المتعددة لشهر رمضان المبارك.

وجاء العدد مفعمًا بمقالات متنوعة ومتعددة لكبار العلماء والمفكرين، في مقدّمتهم نظير عيّاد مفتي الجمهورية، رئيس هيئات ودور الإفتاء في العالم، وعلي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب، ومحمد عبد الرحيم البيومي الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، واللواء دكتور سمير فرج، الخبير الإستراتيجي.

كما يشمل العدد الأبواب الثابتة، مثل: "قضية فقهية" و"آداب الإفتاء"، و"بلاغة آية"، و"شموس فى سماء الأزهر".