أشرف زكي يتعرض لوعكة صحية

الأكثر قراءة
نفاد المرحلة الأولى من حجر البلاتينيوم في ستاد الأهلي
إلهام شاهين: نبيلة عبيد زعلت مني لأني قلت عليها «زي ماما».. دي مش حاجة تزعل
المجندة بيرجر المفرج عنها من غزة تشارك المستوطنين في اقتحام مقام يوسف
فيديو.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي جديد يضرب البلاد غدا وأمطار رعدية
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
نعملا
النتـائـج
تصويت
أعلنت الفنانة روجينا عبر حسابها بإنستجرام عن تعرض زوجها الفنان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لوعكة صحية ونقله للمستشفى.
حيث نشرت عبر خاصية الاستوري صوره من داخل المستشفى وكتبت: "الحمد والشكر لله..سلامتك يا أشرف".