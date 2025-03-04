أشرف زكي يتعرض لوعكة صحية

فيديو.. أحمد موسى: نتنياهو يخطط لحرب جديدة والعرب سيردون بقوة في القمة العربية الطارئة غدا

أحمد موسى: دول كثيرة لن تقدم أي دعم مالي لغزة إذا ظلّت حماس مسئولة عن القطاع.. على الحركة أن تتنحى جانبا