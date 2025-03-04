 أشرف زكي يتعرض لوعكة صحية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أشرف زكي يتعرض لوعكة صحية


نشر في: الثلاثاء 4 مارس 2025 - 9:02 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 4 مارس 2025 - 9:02 ص

أعلنت الفنانة روجينا عبر حسابها بإنستجرام عن تعرض زوجها الفنان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لوعكة صحية ونقله للمستشفى.

حيث نشرت عبر خاصية الاستوري صوره من داخل المستشفى وكتبت: "الحمد والشكر لله..سلامتك يا أشرف".


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