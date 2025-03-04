 قوات الاحتلال تقتحم مدينة بيت لحم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قوات الاحتلال تقتحم مدينة بيت لحم

وفا
نشر في: الثلاثاء 4 مارس 2025 - 11:55 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 4 مارس 2025 - 11:55 ص

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة «وفا»، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت بيت لحم وتمركزت في عدة مناطق فيها، وهي «باب الزقاق» و«الدوار الروسي» على الشارع الرئيس القدس الخليل، ومنطقة باب الدير عند ساحة المهد، وشارع المهد، والمدخل الشمالي، حيث سيرت فيها دوريات عسكرية.

وفي وقت سابق، اعتقلت قوات الاحتلال، مواطنين من مدينة بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اعتقلت خالد خليل شحادة (32 عاما)، وعلي محمد شحادة (25 عاما) من منطقة وادي معالي وسط بيت لحم، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.

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