بوينج تعتذر عن كارثتي إثيوبيا وإندونيسيا وتتعهد بعودة آمنة لطائراتها «737 ماكس»

أعرب دينيس مويلينبرج الرئيس التنفيذي لشركة بوينج اليوم الخميس، عن اعتذاره للأرواح التي فقدت إثر تحطم طائرتي إثيوبيا وإندونيسيا، بيد أنه أكد أن شركته لا تزال واثقة من "السلامة الأساسية" لطائراتها من طراز 737 ماكس.

وأضاف مويلينبرج إن تحديث برامج نظام التحكم الآلي الجديدة ستجعلها "من بين أكثر الطائرات أمانًا على الإطلاق".

وحمل التقرير الذي أصدره مكتب التحقيق في حوادث الطائرات في إثيوبيا مزيدا من الأخبار السيئة لشركة بوينج ، حيث أوصى بأن تعيد بوينج فحص نظام تعزيز خصائص المناورة .

وقال مولينبرج في البيان "نحن في بوينج نأسف على الأرواح التي فقدناها في حوادث737 ماكس الأخيرة" ، مضيفًا أنه من المتوقع الانتهاء من تحديث البرنامج واعتماده في الأسابيع المقبلة.