ميركل تبحث في دبلن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

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وصلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الخميس، إلى دبلن عاصمة جمهورية أيرلندا لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء ليو فارادكار.

وتتناول المباحثات بين الجانبين موضوع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق والقمة الأوروبية الطارئة يوم الأربعاء المقبل.

كما يتضمن برنامج الزيارة أيضا موضوعات أوروبية عامة إضافة إلى العلاقات الألمانية الأيرلندية.

قبل ذلك يلتقي فارادكار وميركل مع مواطنين من شمال أيرلندا والمنطقة المحيطة لإجراء حوار معهم.

وخلال هذا اللقاء سيدور الحديث عن النتائج المحتملة عن رقابة الحدود التي قد تفرض على الحدود المشتركة بالنسبة للأفراد والاقتصاد المحلي هناك.

وكان بعض الذين سيشاركون في هذا اللقاء وفقًا لبيانات الجانب الأيرلندي شهدوا شخصيا صراعات جرت قبل إبرام اتفاقية الجمعة الحزينة عام 1998 بين شمال وجنوب أيرلندا.

رسخت هذه الاتفاقية السلام في شمال أيرلندا بين الكاثوليك الموالين لإيرلندا، والبروتستانت الموالين لبريطانيا بعد الحرب الأهلية التي خاضها الطرفان لمدة عقدين من الزمان وكبدت البلاد آلاف القتلى.

ويخشى المراقبون من أن تؤدي الرقابة القوية على الحدود بين شمال أيرلندا الموالية لبريطانيا والجنوب الموالي لجمهورية أيرلندا إلى اندلاع الصراع مجددا.