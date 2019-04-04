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خليفة حفتر يوجه كلمة إلى الجيش المرابط على تخوم طرابلس

(د ب أ)
نشر فى : الخميس 4 أبريل 2019 - 7:22 م | آخر تحديث : الخميس 4 أبريل 2019 - 7:22 م

وجه القائد العسكري الليبي، خليفة حفتر، كلمة لقوات الجيش المرابطة على تخوم طرابلس في كافة المحاور اليوم الخميس، جاء فيها: "اليوم نستجيب لنداء أهلنا في عاصمتنا الغالية، كما وعدناهم.. اليوم نزلزل الأرض تحت أقدام الظالمين، الذين طغوا في البلاد، اليوم يرتفع صوتنا يدوي صداه في كل سماء.. لبيك طرابلس لبيك".

وقال "أيها الأبطال.. لا ترفعوا السلاح إلا في وجه من ظلم نفسه منهم، وآثر المواجهة والقتال، ولا تطلقوا النار إلا على من حمل السلاح منهم ليطلق النار ويسفك الدماء.. من ألقى سلاحه منهم فهو آمن، ومن لزم بيته فهو آمن، ومن رفع الراية البيضاء فهو آمن ".

وأضاف: "سلامة المواطنين وأمنهم، أعراضهم وممتلكاتهم، ضيوفنا الأجانب بمختلف جنسياتهم، مرافق العاصمة منشآتها كلها أمانات في أعناقكم".

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