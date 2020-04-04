متحدث الرئاسة: مصر من الدول ذات المعدلات القليلة لإصابات ووفيات فيروس كورونا

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتشكيل لجان؛ لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»؛ بسبب الانتشار السريع للفيروس في جميع أنحاء العالم.

وأضاف «راضي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس «كوفيد - 19» سابقة للواقع بخطوة، مشيرًا إلى أن مصر تعد من الدول ذات المعدلات القليلة لإصابات ووفيات فيروس كورونا، بالرغم من الأعداد المسجلة.

وأعرب عن أمله في أن يظل منحنى إصابات ووفيات الفيروس داخل مصر بهذه الوتيرة المعقولة إلى أن تتم السيطرة عليه بشكل كامل، مناشدًا المواطنين بالالتزام بالتعليمات الصادرة من وزارة الصحة والسكان، ومجلس الوزراء، والبقاء في المنزل، والحفاظ على النظافة الشخصية.

وعن المساعدات الطبية التي أرسلتها مصر لإيطاليا اليوم، أشار متحدث الرئاسة إلى أن المساعدات مماثلة للمساعدات التي أرسلتها مصر للصين سابقًا، مشيرًا إلى كلمة الرئيس على صفحته الرسمية، اليوم السبت، التي أكد فيها أن القيم الإنسانية من التعاون والتكاتف ومد يد المعاونة تسمو فوق أي اعتبار.

وأوضح أن مصر تقدم الدعم، وعلى وجه الخصوص للدول الصديقة لها، قائلًا إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، رافقت المساعدات المرسلة إلى إيطاليا بتوجيهات الرئيس وكان في استقبالها وزير الخارجية الإيطالي، وسفير مصر في إيطاليا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، تسجيل 120 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»؛ إضافة إلى 8 وفيات؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 985 إصابة في مصر.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفعت لتصبح 296 حالة، من ضمنهم 216 متعافيًا.