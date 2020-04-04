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فيديو.. مدحت العدل: العالم العربي أكثر قدرة على التآخي من أوروبا في أزمة كورونا

مدحت العدل
مدحت العدل
أسماء الدسوقي
نشر فى : السبت 4 أبريل 2020 - 5:18 ص | آخر تحديث : السبت 4 أبريل 2020 - 5:18 ص

قال الكاتب والسيناريست مدحت العدل، إن العالم سيتغير بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، مضيفًا أن مواقف الدول الأوروبية تجاه بعضها البعض غير مبشرة.

وأضاف «العدل» في لقاء تليفزيوني ببرنامج «معكم» الذي تقدمه الإعلامية «منى الشاذلي» عبر فضائية «cbc»، مساء الجمعة، أن العالم العربي أكثر التقاءً وقدرة على التآخي مما شهده العالم في أوروبا خلال أزمة كورونا.

وذكر أنه لم يكن يتخيل ما يحدث الآن، من انتشار فيروس متناهي الصغر ولا يمكن التوصل لعلاج له، بعد التقدم العلمي والتكنولوجي الذي شهدته البشرية، قائلًا: «أتخيل أن تحدث حرب نووية بين كوريا الشمالية وأمريكا، ولكن هذا الفيروس أعلى من خيالي على التخيل».

 

 


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