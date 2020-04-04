وزير الكهرباء: الربط الكهربائي مع السودان هو بداية لمشروعات مع عدة دول عربية

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن الوازرة لديها خطة استراتيجية، تستهدف جعل مصر محورًا لتبادل الطاقة في المنطقة العربية، مشيرًا إلى أن هناك مشروعات ربط كهرباء مع الأردن وليبيا.

وأضاف في مداخلة هاتفية لـ«نشرة السادسة»، المذاعة عبر القناة المصرية الأولى، مساء السبت، أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى، من التشغيل الفعلي لمشروع ربط الكهرباء بين مصر والسودان بالأمس الجمعة، بطاقة حوالي 75 ميجا واط.

وتابع أن ما تم تنفيذه من الربط مع السودان، هو مجرد بداية على مستوى طاقة 220 كيلو واط، بخط يبلغ طوله 176 كيلو متر، يصل حتى محطة وادي حنيفة، موضحًا أنه سيتم إيصال باقي الأطوال خلال المراحل المقبلة.

وأشار إلى أنه سيتم الانتهاء من المشروع، بحد أقصى خلال عام ونصف، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا كاملًا مع الجانب السوداني، حيث تم طرح مناقصات خاصة بالمعدات والتراكيب للشبكة الكهربائية.

ولفت إلى أن الربط الكهربائي مع السودان، هو بداية لمشروعات ربط أخرى مع عدة دول عربية، مضيفًا أن هناك دراسات لمشروع ربط مع السعودية، فيما يتفق مع رؤية الدولة 2030.

وأكد أن الوزارة تتخذ جميع الاحتياطات المتعلقة، بمواجهة أزمة كورونا، من خلال التنسيق مع وزارة الصحة، منوهًا أنه لن يحدث أي مشكلة فيما يتعلق بدفع فواتير الكهرباء أو انقطاعها.

وأعلن مجلس الوزراء، بدء التشغيل الفعلي لخط الربط الكهربائي، بين مصر والسودان، يوم الأمس الجمعة، بجهد 2020 كيلو واط، في إطار استراتيجية جعل مصر محورًا إقليميا لتبادل الطاقة في المنطقة.