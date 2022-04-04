أرامكو ترفع أسعار النفط لعملائها في كافة المناطق

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رفعت المملكة العربية السعودية أسعار النفط للعملاء في كافة المناطق، مع استمرار تردد صدى تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا عبر الأسواق.

ورفعت أرامكو سعر بيع خامها "العربي الخفيف" للشهر المقبل إلى آسيا إلى 35ر9 دولار للبرميل فوق الخام القياسي الذي تستخدمه.

يأتي هذا الرفع مقابل زيادة بـ 40ر4 للبرميل في أبريل، عندما وصل الخام الرئيسي بالفعل لمستوى قياسي. وكان تجار ومسؤولون بمصافي تكرير قد توقعوا رفع الأسعار بخمسة دولارات.

وارتفعت أسعار النفط فوق مستوى المئة دولار للبرميل في أعقاب هجوم موسكو على أوكرانيا، والذي أصاب أسواق المال حول العالم بصدمة.

وأصبح كثير من المشترين يتجنبون النفط الخام الروسي بعد العقوبات التي تم فرضها عليها.

ووفقا لبينات "منتدى الطاقة الدولي"، فإن إنتاج ثاني أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم بعد السعودية ربما تراجع بـ5ر1 مليون برميل في اليوم.