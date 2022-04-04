 سلوفاكيا: لا نعتزم الدفع بعملة الروبل مقابل واردات الغاز الروسي - بوابة الشروق
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سلوفاكيا: لا نعتزم الدفع بعملة الروبل مقابل واردات الغاز الروسي

الروبيل الروسي
الروبيل الروسي
براتيسلافا (د ب ا)
نشر في: الإثنين 4 أبريل 2022 - 4:22 م | آخر تحديث: الإثنين 4 أبريل 2022 - 4:22 م

قال مسؤولون بارزون إن سلوفاكيا لا تعتزم الدفع بعملة الروبل مقابل واردات الغاز.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن نائب وزير الاقتصاد كارلو جاليك القول في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين "سلوفاكيا لن تدفع مقابل واردات الغاز بعملة الروبل بدون اتفاق أوروبي".

ويأتي تصريح جاليك بعدما قال وزير الاقتصاد ريتشارد سوليك أمس الأحد إنه من الممكن الدفع بعملة الروبل مقابل واردات الغاز إذا كان ذلك ضروريا.

كما قال رئيس الوزراء إدوارد هيجر إن بلاده سوف تتبع الموقف الموحد لدول الاتحاد الأوروبي.

وسعى وزير الاقتصاد سوليك لتوضيح تعليقاته بالقول إن روسيا يمكنها تحويل المدفوعات من اليورو إلى الروبل.

وقال سوليك في منشور على صفحته على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي: "سلوفاكيا تنسق مع الدول الأوروبية الأخرى على الرغم من أنها أكثر الدول اعتمادا على الغاز الروسي".

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