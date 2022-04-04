واشنطن تدين موسكو: نستخدم كل الأدوات المتاحة لمعاقبة المسؤولين عن مذبحة بوتشا

أدان وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، روسيا بسبب العثور على جثث مدنيين في مدينة بوتشا القريبة من العاصمة الأوكرانية كييف.

وقال بلينكين، في بيان له، اليوم الاثنين، إنّ بلاده ستستخدم كافة الأدوات المتاحة لمعاقبة المسؤولين عما أسماها «مذبحة المدنيين في بوتشا»، وأنهم سيوثقون العنف الحاصل هناك.

وأمس الأحد، أعلنت النائبة العامة الأوكرانية، إيرينا فينيستوفا، العثور على 410 جثث تعود لمدنيين، في مدينة بوتشا، بعد استعادة السيطرة عليها مؤخرا من قبل الجيش الأوكراني.

ويتهم الجانب الأوكراني الجنود الروس بقتل مدنيين قبل الانسحاب من المدينة، إلا أن موسكو عادة ما تنفي مثل هذه الاتهامات.