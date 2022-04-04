المتحدث باسم قوات دونيتسك: لا نستبعد تكرار الاستفزاز على غرار بوتشا

أكد إدوارد باسورين المتحدث باسم قوات إقليم دونيتسك، التي اعترفت موسكو باستقلاله، اليوم الاثنين، أنه لا يستبعد تكرار استفزاز على غرار "بوتشا" في قرى أخرى، في إطار الحرب الدعائية الإعلامية.

وقال باسورين، في تصريح خاص لقناة "روسيا اليوم": "إن قوات جمهورية دونيتسك سيطرت على الجزء الأوسط من مدينة ماريوبول باستثناء المنطقة الصناعية والميناء، مشيرا إلى مواصلة تطهير المنطقة".

من جهته، أعلن النائب الأول لوزير الإعلام في إقليم دونيتسك، دانييل بيزنوف أن صور بعض القتلى في مدينة بوتشا التي نشرتها أوكرانيا تظهر وجود شارات بيضاء على ملابسهم؛ما يدل على أن هؤلاء الأشخاص كانوا يتعاونون مع الجيش الروسي، وأن عدم وجود دماء قرب الجثث دليل على أن هؤلاء القتلى قتلوا في مكان آخر ونقلت جثثهم إلى مكان التصوير.

وقد نفت وزارة الدفاع الروسية، الاتهامات الأوكرانية بقتل القوات الروسية مدنيين في بلدة بوتشا بمقاطعة كييف خلال العملية العسكرية التي تجريها في أوكرانيا.

وقالت الدفاع الروسية - في بيان أمس الأحد - "إن كل الصور والفيديوهات المنشورة من قبل نظام كييف، والتي يزعم أنها تدل على ارتكاب جرائم من قبل العسكريين الروس في مدينة بوتشا في مقاطعة كييف ليست سوى استفزاز جديد".

من جهة أخرى، أعلن مصدر في المؤسسة الأمنية الروسية، ارتفاع عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من جمهوريات دونباس وأوكرانيا إلى روسيا؛ ليصل إلى نحو 600 ألف شخص منذ بداية العملية الروسية في أوكرانيا، حيث زاد عددهم بنحو 50 ألف شخص منذ أول أبريل.

وقال المصدر في تصريح لوكالة "تاس" اليوم الاثنين: "حتى صباح اليوم وصل نحو 598 ألف شخص إلى روسيا، من بينهم 118500 طفل"، والآلاف عبروا الحدود من دونباس في منطقة روستوف، ووصل الباقون من أوكرانيا عبر نقاط التفتيش في مناطق بيلجورود وكورسك وبريانسك وجمهورية القرم.

وحدد المصدر أن هناك ما يقرب من 174 ألف مواطن روسي من بين الوافدين، بينما يحمل 340 ألفا جنسية جمهوريتي دونتسيك ولوهانسك الشعبيتين، وأكثر من 83 ألفا من مواطني أوكرانيا ودول أخرى.