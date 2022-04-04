دشن مجموعة شباب بقرية شنوان، التابعة لمركز شبين الكوم بالمنوفية، مبادرة إفطار صائم، حيث قرروا تجهيز 1500 وجبة طوال شهر رمضان للفقراء، بواقع 50 وجبة كل يوم.

وأكد الشباب القائمين على المبادرة أنهم اتفقوا مع طباخ لإقامة مائدة رمضان، حيث تم شراء لحوم ودجاج وأرز؛ لتقديم الوجبات للمحتاجين بمقر الجمعية، بخلاف الوجبات التي يتم توزيعها على البسطاء في منازلهم.

ويقوم أعضاء المبادرة والمتطوعين بجمعية الرحمة والإصلاح قبل الإفطار بتوزيع الوجبات من خلال تروسيكل، بالإضافة إلى تجهيز الإفطار للمحتاجين ولعابري السبيل في مقر الجمعية بالناحية البحرية بالقرية.

وتأتي مبادرة إفطار صائم بعد تنظيم شباب الجمعية معرض للسلع الغذائية واللحوم بأسعار رمزية تخفيفا على المواطنين بالقرية، حيث وفروا اللحوم بـ 95 جنيها، والأرز بـ 9 جنيهات، والسكر 10 جنيهات، والزيت 25 جنيهًا.

وافتتح المعرض هيثم عازق، نائب رئيس مركز ومدينة شبين الكوم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، والمهندسة مروة زهران رئيس مركز ومدينة شبين، وبإشراف من مديرية الطب البيطري، بالتعاون مع جمعية الرحمة والإصلاح بشنوان، بحضور أحمد عاشور رئيس الوحدة المحلية لقرية شنوان، والدكتور إيهاب الخولي ممثلا لمديرية الطب البيطري بالمنوفية.

وشهد المعرض إقبالا كبيرا منذ افتتاحه من أهالي قرية شنوان والقرى المجاورة، معبرين عن سعادتهم بالسلع والاسعار التي يقدمها المعرض.



