الاتحاد الأوروبي يجري تحقيقا في جرائم حرب روسية في أوكرانيا

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، عزمه إرسال فرق تحقيق لبحث ما تردد أنها جرائم حرب روسية في بلدة بوتشا الأوكرانية وأماكن أخرى.



وبعد اتصال هاتفي بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين أن هيئة التنسيق الأمني والقضائي في الاتحاد الأوروبي (يوروجست) وهيئة الشرطة الجنائية الأوروبية (يوروبول) على استعداد لدعم تلك التحقيقات.



وستجمع هذه المجموعة الأدلة وتجري تحقيقا في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.



وكانت أوكرانيا قد اتهمت روسيا بقتل مئات المدنيين في بلدة بوتشا الواقعة على مشارف العاصمة الأوكرانية كييف. وأعربت فون دير لاين عن صدمتها جراء تلك الفظائع وقالت إنه " لا يمكن ترك تلك الصور المروعة بغير رد " وأن "رد الفعل العالمي أمر ضروري ".