 فريق تحقيق أوروبي أوكراني يبحث عن أدلة على جرائم حرب روسية «محتملة» - بوابة الشروق
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فريق تحقيق أوروبي أوكراني يبحث عن أدلة على جرائم حرب روسية «محتملة»

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 4 أبريل 2022 - 5:35 م | آخر تحديث: الإثنين 4 أبريل 2022 - 5:35 م

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، إن الاتحاد الأوروبي مستعد لإرسال فرق محققين إلى أوكرانيا للمساعدة في جمع أدلة بشأن ما أسمتها جرائم الحرب التي تتهم القوات الروسية بارتكابها في منطقة كييف.

ونقلت شبكة «يورو نيوز» عن دير لايين قولها بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين: «يجب ألا يفلت مرتكبو هذه الجرائم الفظيعة من العقاب».

وأضاف: «شكل الاتحاد الأوروبي فريق تحقيق مشتركا مع أوكرانيا لجمع أدلة والتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية».

واتّهمت أوكرانيا، روسيا بارتكاب إبادة غداة العثور على عشرات الجثث في مدينة بوتشا الواقعة شمال غرب كييف بعد تحريرها من القوّات الروسيّة، وهو تطوّر أثار تنديدًا غربيًا ودفع موسكو إلى دعوة مجلس الأمن الدولي إلى الانعقاد الاثنين.

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